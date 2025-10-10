Polícia investiga se licitação de R$ 24 milhões motivou execução

A Polícia Civil de São Paulo investiga se uma licitação realizada pela Prefeitura de Praia Grande (SP) em setembro, com valor de contratação estimado em R$ 24,8 milhões, tem conexão com o assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. Segundo uma fonte ligada à investigação, essa é uma das hipóteses em análise no inquérito do caso.

Ruy era secretário municipal de Administração de Praia Grande. A hipótese de que o assassinato tenha sido motivado pela atuação dele na gestão municipal é investigada desde o primeiro dia após o crime.

Realizada de forma virtual, a sessão pública do pregão da licitação foi aberta no dia 1º de setembro e encerrada no dia 15, mesma data do crime. O objetivo era a compra de equipamentos para ampliação do sistema de videomonitoramento e Wi-Fi da prefeitura.