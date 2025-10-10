Adolescente é suspeito de envenenar menino com bala de goma

Um menino de nove anos está internado na UTI por ter comido balas de goma oferecidas por um adolescente desconhecido dentro do Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como perigo à vida ou à saúde, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). A informação é do SBT.

Leia mais: 16 alunos passam mal depois de comerem doces de estranhos

De acordo com o boletim de ocorrência, o menino esperava a mãe e os irmãos perto dos banheiros do shopping quando um adolescente, aparentando ter 15 anos, se aproximou e lhe ofereceu as balas. Pouco depois, a criança começou a sentir dores abdominais intensas, espasmos e enrijecimento muscular.