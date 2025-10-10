10 de outubro de 2025
EM SHOPPING DE SP

Adolescente é suspeito de envenenar menino com bala de goma

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Jacqueline Brandwayn/Unsplash
A criança começou a sentir dores abdominais intensas, espasmos e enrijecimento muscular.
Um menino de nove anos está internado na UTI por ter comido balas de goma oferecidas por um adolescente desconhecido dentro do Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil como perigo à vida ou à saúde, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). A informação é do SBT.

Leia mais: 16 alunos passam mal depois de comerem doces de estranhos

De acordo com o boletim de ocorrência, o menino esperava a mãe e os irmãos perto dos banheiros do shopping quando um adolescente, aparentando ter 15 anos, se aproximou e lhe ofereceu as balas. Pouco depois, a criança começou a sentir dores abdominais intensas, espasmos e enrijecimento muscular.

A família levou a criança ao Hospital Nove de Julho, onde foi necessário aplicar quatro doses de diazepam e contê-lo na maca para evitar ferimentos durante as convulsões. O menino continua internado na UTI sob observação médica.

A Polícia Civil analisa imagens das câmeras de segurança do shopping para tentar identificar o suspeito. O Shopping Center Norte informou que está prestando apoio à família e colaborando com as autoridades nas investigações.

