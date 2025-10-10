PM que matou rapaz por furto de sabão pega 2 anos no semiaberto

O soldado da Polícia Militar Vinicius de Lima Britto foi condenado nesta quinta-feira (9) a 2,7 anos de prisão, em regime semiaberto, pela morte em 2024 de um homem negro de 26 anos, com 11 tiros pelas costas, no Jardim Prudência, na zona sul da capital.

O agente, que estava preso preventivamente, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, crime que foi desclassificado, segundo a sentença da juíza Viviane de Carvalho Singulane. O julgamento ocorreu na 5ª Vara do Júri do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).