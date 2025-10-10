Delegado abandona caso sobre venda de decisões judiciais no STJ

Marco Bontempo comunicou aos chefes em setembro que não ficaria mais à frente da operação Sisamnes, que envolve diversas investigações sobre o tema. Segundo relatos feitos à Folha de S.Paulo, o delegado teve um esgotamento físico e mental resultado de estresse.

O delegado da Polícia Federal responsável por investigações sobre suspeitas de um esquema de venda e vazamentos de decisões judiciais no STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu deixar o caso, alegando motivos pessoais.

Para auxiliar a transição do caso para o futuro responsável, Bontempo prepara um relatório preliminar das investigações para inclusão nos autos do processo, que corre no gabinete do ministro Cristiano Zanin, no STF (Supremo Tribunal Federal).

Os inquéritos são sensíveis e já citaram decisões e gabinetes de ao menos 9 dos 33 integrantes do Superior Tribunal de Justiça. Por ora, nenhum ministro é investigado pela venda de decisões e pelos vazamentos.

A Polícia Federal ainda não escolheu o delegado que vai assumir a investigação. O caso está sob responsabilidade da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, área subordinada à Direção de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção.