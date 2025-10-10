Arthur Elias convoca seleção para enfrentar Inglaterra e Itália

Campeã da Copa América Feminina, a seleção brasileira voltará a campo modificada para os amistosos fora de casa contra a Inglaterra e Itália, nos dias 25 e 28 de outubro, respectivamente. Nesta quinta-feira (9), o técnico Arthur Elias convocou 23 jogadoras para enfrentar duas potências do futebol europeu como preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. A Inglaterra é bicampeã continental e vice mundial, e a Itália foi semifinalista na última edição da Europa.

“São 10 trocas [na convocação] em relação ao grupo que foi campeão recentemente na Copa América. São situações que eu entendo que são favoráveis para esse processo [de preparação] até 2027”, pontuou o treinador.

Entre as que ganharam a primeira chance na amarelinha estão a goleira Carlinha (São Paulo) e a lateral direita Isabela Chagas (PSG, ex-Cruzeiro). As demais alterações no time são retornos, como o da meio-campista Laís Estevan, que ficou fora da Copa América devido a uma lesão. No ataque, estão de volta Bia Zaneratto, Ludmila, Jeniffer e Tainá Maranhão, e na defesa as jogadoras Vitória Calhau (Cruzeiro) e Thaís Ferreira (Coirintians).