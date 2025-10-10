São Paulo vence Olimpia para avançar na Libertadores Feminina

O São Paulo superou o Olimpia (Paraguai) por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (9) no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (Argentina), para garantir a presença nas quartas de final da Copa Libertadores Feminina. Desta forma, o Brasil garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase da competição, pois Corinthians e Ferroviária avançaram na última quarta-feira (8).

Com a vitória garantida com o gol-contra de Mariana Pión, as Soberanas avançaram na segunda posição do Grupo C. Desta forma, a equipe comandada pelo técnico Thiago Viana enfrenta nas quartas de final o primeiro colcado do Grupo D, o Deportivo Cali (Colômbia).

Quartas de final

As quartas de final da Libertadores Feminina terão início no próximo sábado (11), com a partida entre Corinthians e Boa Juniors (Argentina) e o confronto envolvendo Ferroviária e Independiente Dragonas (Equador). Um dia depois o Colo-Colo (Chile) joga contra o Libertad (Paraguai), enquanto o São Paulo realiza a disputa com o Deportivo Cali.