Mulheres são 93,1% no serviço doméstico e só 3,6% na construção

As mulheres representam o maior percentual dos servidores domésticos no país, 93%, e apenas 3,6% no setor de construção, em que recebem mais, mostram dados do Censo Demográfico divulgados nesta quinta-feira (9) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
No final de julho de 2022, eram 3,7 milhões de trabalhadores de serviços domésticos no país, o equivalente a 4,2% da população ocupada com mais de 14 anos. Desse total, 3,5 milhões eram mulheres.
Apesar de dominarem o setor em termos numéricos, elas ganhavam em média R$ 1.047, cerca de R$ 180 a menos do que os homens no setor. A diferença foi a menor registrada por atividade de trabalho pelo instituto.
A renda média desses trabalhadores também foi a mais reduzida captada à época do estudo, R$ 1.059. Os valores não foram corrigidos pela inflação.
Mulheres são maioria nos serviços domésticos
93% - Serviços domésticos
77% - Saúde e serviços sociais
75% - Educação
67% - Outras atividades
61% - Alojamento e alimentação
53% - Org. internacionais
52% - Ativ. financeiras
50% - Ativ. científicas e técnicas
47% - Ativ. mal especificadas
44% - Ativ. administrativas
Fonte: IBGE - Censo Demográfico
No outro extremo, a menor presença de mulheres aparece na construção. A terceira atividade que mais empregava no país era também aquela em que a diferença salarial mais favorecia as mulheres.
Enquanto o trabalhador médio ganhava em média R$ 2.119, a renda feminina era de R$ 3.326. Em 2022, a construção tinha 6,9 milhões de trabalhadores -7,8% da população ocupada-, e apenas 253 mil eram mulheres.
Além da construção, em apenas outras duas atividades de trabalho pesquisadas pelo IBGE as mulheres ganhavam mais do que os homens, mas a presença delas também era reduzida.
Uma delas era a atividade das indústrias extrativas, com 14% de mulheres, que tinham renda média de R$ 5.161 contra R$ 4.489 dos homens. A outra, o segmento de transporte, armazenagem e correio, com 9,3% de mulheres, que recebiam R$ 2.597, cerca de dez reais a mais que os homens.
A disparidade salarial mais acentuada em favor dos homens, por outro lado, aparece nas atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, segunda com maior rendimento médio no país (R$ 6.118).
As mulheres representam 52% dos 1,139 milhão de profissionais do setor. Enquanto o salário médio dos homens chegava a R$ 7.763, o das mulheres era de R$ 4.596.
Na sequência, como a segunda atividade com diferença maior para os salários masculinos, aparecem as atividades de saúde e serviços sociais, a segunda com maior concentração de mulheres.
Dos 5,4 milhões de profissionais, 77% eram mulheres. Enquanto a média salarial dos homens era de R$ 6.627, a das mulheres era de R$ 3.512.
No comércio, setor que empregava então 17% dos trabalhadores do país -mais de 15 milhões de pessoas-, a diferença entre gêneros era menor, de 13 pontos percentuais, com as mulheres representando 43,5% da mão de obra. Elas, porém, também ganhavam menos, em média R$ 2.056. A média masculina era de R$ 2.774.
O instituto não publicou dados comparáveis do recenseamento anterior, de 2010. De acordo com o órgão, o Censo 2022 teve mudanças metodológicas. A comparação entre as duas pesquisas exigiria o que o IBGE chamou de "compatibilização" dos conceitos, ainda não disponível para todos os recortes.
Em 2010, a definição de pessoas ocupadas incluiu aquelas que produziam bens destinados exclusivamente à alimentação no domicílio, e a análise do mercado de trabalho foi realizada para a população de dez anos ou mais.
O Censo 2022 também captou informações sobre o consumo próprio, mas não as incorporou na análise de trabalho. Além disso, a contagem mais recente se concentrou nas pessoas ocupadas de 14 anos ou mais. As mudanças, segundo o IBGE, seguiram recomendações internacionais.