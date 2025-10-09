Mulheres são 93,1% no serviço doméstico e só 3,6% na construção

As mulheres representam o maior percentual dos servidores domésticos no país, 93%, e apenas 3,6% no setor de construção, em que recebem mais, mostram dados do Censo Demográfico divulgados nesta quinta-feira (9) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No final de julho de 2022, eram 3,7 milhões de trabalhadores de serviços domésticos no país, o equivalente a 4,2% da população ocupada com mais de 14 anos. Desse total, 3,5 milhões eram mulheres.

Apesar de dominarem o setor em termos numéricos, elas ganhavam em média R$ 1.047, cerca de R$ 180 a menos do que os homens no setor. A diferença foi a menor registrada por atividade de trabalho pelo instituto.