152 mil pessoas gastam mais de 2h para chegar ao trabalho

Entre as capitais, São Paulo teve o segundo pior resultado de tempo de deslocamento - perdeu apenas para o Rio de Janeiro. Os paulistanos que levam mais de uma hora para chegar ao trabalho são 28% do total, e apenas 4% chegam em até cinco minutos. Três em cada dez (31%) levam de meia hora até uma hora no trajeto.

Algumas das desigualdades brasileiras no acesso ao transporte eram mais acentuadas em São Paulo. Uma das maiores mais diferenças é o tempo gasto pelos ricos e pelos pobres para chegar ao trabalho. Enquanto 38% daqueles que ganhavam até meio salário mínimo (R$ 606, em valores de 2022) levavam mais de uma hora para chegar ao trabalho na capital, essa proporção era de 12% entre quem ganhava mais de cinco salários (R$ 6.060).

Entre os brancos, um a cada quatro (25%) precisavam de mais de uma hora para fazer esse trajeto. Essa proporção chegava a 36% entre os pretos - uma diferença de 11 pontos percentuais, enquanto na média nacional a diferença é menor, de 7 pontos.