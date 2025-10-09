A pé, de ônibus ou moto: Veja como os brasileiros vão ao trabalho

Ela alterna viagens de transporte público com o carro do namorado, que no seu caso têm tempos de viagem equivalente, mas confessa que usaria mais o automóvel se fosse possível, já que ele lhe dá a autonomia de parar no meio do trajeto e escolher caminhos alternativas para poupar tempo.

O estresse da direção, por outro lado, já lhe rendeu dores nos ombros e nas pernas nos primeiros meses de trabalho. Desde que ela conseguiu o trabalho em Jurubatuba, em julho, a gerente de projetos também teve de sacrificar o tempo que ela dedicava à academia, para conseguir dormir oito horas e ter o mínimo de tempo livre - o casal pensa em se mudar para mais perto do trabalho dela.

"Os dois meios de transporte têm imprevistos. Por exemplo, eu já fiquei parada mais de 15 minutos em uma estação", conta Tainah. "E toda vez que eu venho de carro, vejo pelo menos um acidente, seja na ida ou na volta. Isso me deixa aflita, o meu maior medo é atropelar algum motoqueiro."