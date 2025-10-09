Governo ressarce menos da metade do dinheiro desviado

O governo federal ressarciu até agora apenas 43% do total estimado de descontos indevidos em aposentadorias e pensões afetadas por fraudes no INSS, segundo apuração do G1. Até o fim de setembro, R$ 1,6 bilhão foi devolvido às vítimas, enquanto o prejuízo calculado pela Dataprev chega a R$ 3,7 bilhões.

A Dataprev enviou os dados à CPMI do INSS, que investiga o esquema de descontos não autorizados feitos por associações em benefícios de aposentados entre 2019 e 2024. No início das apurações, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União estimavam um rombo ainda maior, de R$ 6,3 bilhões.