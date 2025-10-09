09 de outubro de 2025
RUMO À ESCOLA

Ônibus ocupado por crianças pega fogo no interior de SP; VÍDEO

Reprodução/Facebook
Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O ônibus escolar que levava cerca de 15 alunos da rede municipal de ensino pegou fogo na manhã de terça-feira (7) em Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Prefeitura de Matão, o coletivo pertence a uma empresa terceirizada que presta serviço ao município. O incêndio começou por volta das 6h30, quando os estudantes estavam a caminho da escola. As causas ainda não foram divulgadas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo completamente tomado pelas chamas, enquanto uma densa fumaça preta se espalha pelo local. Segundo a administração municipal, todos os alunos conseguiram sair a tempo, e a Defesa Civil atuou no combate ao fogo.

A empresa responsável pelo transporte ainda não informou o que teria provocado o incidente.

