Ônibus ocupado por crianças pega fogo no interior de SP; VÍDEO

O ônibus escolar que levava cerca de 15 alunos da rede municipal de ensino pegou fogo na manhã de terça-feira (7) em Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Prefeitura de Matão, o coletivo pertence a uma empresa terceirizada que presta serviço ao município. O incêndio começou por volta das 6h30, quando os estudantes estavam a caminho da escola. As causas ainda não foram divulgadas.