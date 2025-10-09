Ano letivo de 2026 na rede estadual de SP começa em fevereiro

O Governo do Estado de São Paulo definiu que o ano letivo de 2026 nas escolas estaduais terá início em 2 de fevereiro. O calendário escolar prevê um total de 200 dias letivos, com término em 16 de dezembro, garantindo tempo adequado para aulas, atividades pedagógicas e férias.

O primeiro semestre será encerrado em 6 de julho, dando início às férias de meio de ano que vão de 7 a 23 de julho. As aulas retornam no dia 24 de julho, retomando o período letivo até o fim do ano. A antecipação das datas permite que pais, alunos e profissionais da educação planejem de forma organizada todo o cronograma escolar e familiar.

O objetivo da definição antecipada do calendário é proporcionar um planejamento eficiente, garantindo que todas as atividades educacionais, avaliações e descansos estejam distribuídos de maneira equilibrada ao longo do ano. Além disso, auxilia escolas na organização de eventos, reuniões pedagógicas e reforço escolar.