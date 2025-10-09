09 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CHOROU

Cliente se emociona ao se despedir de barbeiro no interior de GO

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O fotógrafo Igor Palhares e o barbeiro Mateus Ribeiro
O fotógrafo Igor Palhares e o barbeiro Mateus Ribeiro

Um cliente emocionou-se ao se despedir de seu barbeiro de longa data, na última terça-feira (7), em Jataí (GO). O momento, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, chamou atenção pela demonstração aberta de sentimentos, algo que ele descreveu como resultado de um mês de sofrimento silencioso.

Segundo o cliente, o fotógrafo Igor Palhares, foi necessário reunir coragem para expressar o que sentia. “Foram dias muito difíceis. Eu precisava me permitir sentir e mostrar o que estava guardando por dentro”, disse, destacando que a ligação afetiva construída ao longo de anos contribuiu para a intensidade da emoção.

O barbeiro Mateus Ribeiro deixou a cidade goiana para se mudar Paraíso do Tocantis, no estado vizinho.

Psicólogos afirmam que momentos como este reforçam a importância de espaços de escuta e acolhimento, mesmo em situações cotidianas, como em barbearias ou outros estabelecimentos de bairro. Demonstrar vulnerabilidade, segundo especialistas, é um passo importante para o bem-estar emocional.

O caso repercutiu na cidade e nas redes sociais, gerando apoio de internautas e moradores, que destacaram a coragem do cliente em se expressar.

Comentários

Comentários