Cliente se emociona ao se despedir de barbeiro no interior de GO

Um cliente emocionou-se ao se despedir de seu barbeiro de longa data, na última terça-feira (7), em Jataí (GO). O momento, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, chamou atenção pela demonstração aberta de sentimentos, algo que ele descreveu como resultado de um mês de sofrimento silencioso.

Segundo o cliente, o fotógrafo Igor Palhares, foi necessário reunir coragem para expressar o que sentia. “Foram dias muito difíceis. Eu precisava me permitir sentir e mostrar o que estava guardando por dentro”, disse, destacando que a ligação afetiva construída ao longo de anos contribuiu para a intensidade da emoção.

O barbeiro Mateus Ribeiro deixou a cidade goiana para se mudar Paraíso do Tocantis, no estado vizinho.