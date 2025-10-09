09 de outubro de 2025
MAUS-TRATOS

Gatinhos são resgatados após serem encontrados em lixo em SP

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Coletores de lixo que passavam pelo local ouviram os miados e rapidamente acionaram protetores de animais para realizar o resgate
Dois filhotes de gato foram encontrados dentro de uma sacola plástica descartada em uma rua do bairro Jardim Primavera, em Adamantina (SP), na manhã de segunda-feira (6). Coletores de lixo que passavam pelo local ouviram os miados e rapidamente acionaram protetores de animais para realizar o resgate.

Os animais foram levados ao Instituto de Especialidades Veterinárias (IEV), onde receberam atendimento emergencial. Segundo a equipe, ambos estavam desidratados e com sinais de hipotermia, mas apresentavam condições estáveis após os primeiros cuidados.

Autoridades locais lembraram que o abandono de animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com punição que pode incluir multa e até um ano de detenção. O caso foi registrado para investigação, com o objetivo de identificar responsáveis e responsabilizá-los.

Protetores de animais e a comunidade destacam a importância de denunciar situações semelhantes e reforçam campanhas de conscientização sobre posse responsável. Os filhotes já estão em processo de adoção supervisionada, com acompanhamento veterinário garantido.

