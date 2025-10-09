Gatinhos são resgatados após serem encontrados em lixo em SP

Dois filhotes de gato foram encontrados dentro de uma sacola plástica descartada em uma rua do bairro Jardim Primavera, em Adamantina (SP), na manhã de segunda-feira (6). Coletores de lixo que passavam pelo local ouviram os miados e rapidamente acionaram protetores de animais para realizar o resgate.

Os animais foram levados ao Instituto de Especialidades Veterinárias (IEV), onde receberam atendimento emergencial. Segundo a equipe, ambos estavam desidratados e com sinais de hipotermia, mas apresentavam condições estáveis após os primeiros cuidados.

Autoridades locais lembraram que o abandono de animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com punição que pode incluir multa e até um ano de detenção. O caso foi registrado para investigação, com o objetivo de identificar responsáveis e responsabilizá-los.