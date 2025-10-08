08 de outubro de 2025
CONFRONTO

Suspeitos por latrocínio em Bertioga são mortos pela PM

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Policiais trocaram tiros com suspeitos
Policiais trocaram tiros com suspeitos

Dois suspeitos de envolvimento no latrocínio contra Marcio Xavier, 53, na noite de domingo (5) em Bertioga, no litoral paulista, foram mortos em confronto com policiais militares nesta terça-feira (7).

Xavier foi atacado por quatro homens na praia do Indaiá. Ele estava na presença da esposa e de um casal de amigos colocando pertences dentro de um automóvel, quando os crminosos chegaram de bicicleta. Após atirar no rosto de vítima, eles fugiram com um celular e uma aliança.

A Polícia Militar recebeu informações que os suspeitos haviam fugido para Cajamar, cidade na Grande São Paulo. Os soldados foram até o local. Ao chegar, disseram ter sido alvos de disparos durante a fuga dos envolvidos.

Na reação dos PMs, dois dos homens foram baleados e morreram. Um terceiro suspeito de 26 anos foi preso na rua Macunaíma. O quarto envolvido fugiu, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

O detido, conforme a pasta, confessou ter participado da ação que matou Xavier.

No interior do imóvel em que o grupo estava foram encontrados dinheiro e drogas. As armas de fogo utilizadas pelos suspeitos também foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cajamar como tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, associação criminosa, morte decorrente de intervenção policial, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio.

