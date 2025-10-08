Suspeitos por latrocínio em Bertioga são mortos pela PM

Dois suspeitos de envolvimento no latrocínio contra Marcio Xavier, 53, na noite de domingo (5) em Bertioga, no litoral paulista, foram mortos em confronto com policiais militares nesta terça-feira (7).

Xavier foi atacado por quatro homens na praia do Indaiá. Ele estava na presença da esposa e de um casal de amigos colocando pertences dentro de um automóvel, quando os crminosos chegaram de bicicleta. Após atirar no rosto de vítima, eles fugiram com um celular e uma aliança.

A Polícia Militar recebeu informações que os suspeitos haviam fugido para Cajamar, cidade na Grande São Paulo. Os soldados foram até o local. Ao chegar, disseram ter sido alvos de disparos durante a fuga dos envolvidos.