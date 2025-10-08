Morre uma vítima da explosão no restaurante Jamile; VÍDEO

O teto do restaurante Jamile, cujo cardápio é assinado pelo chef Henrique Fogaça, desabou na tarde desta quarta-feira (8), deixando uma pessoa morta. A vítima é uma mulher que ficou presa nos escombros. O estabelecimento fica na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. Uma das hipóteses levantadas pelos bombeiros é que a estrutura cedeu após uma explosão de gás.

Leia mais: Gás de restaurante com cardápio assinado por Fogaça explode

Um homem também havia ficado sob a estrutura que caiu e foi retirado por volta das 15h. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas consciente.