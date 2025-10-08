Gás de restaurante com cardápio assinado por Fogaça explode

Parte do restaurante Jamile, cujo cardápio é assinado pelo chef Henrique Fogaça, desabou no início da tarde desta quarta-feira (8) após explosão de gás na Rua 13 de Maio, região da Bela Vista, no Centro de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos seis pessoas ficaram soterradas, cinco delas foram resgatadas, e uma continua sob os escombros em estado grave, informou o G1.

De acordo com a corporação, a vítima que continua soterrada ficou inconsciente e sofreu parada cardiorrespiratória. As outras cinco, que apresentavam escoriações e dores nas costas, foram levadas para hospitais da região. Quatro delas foram encaminhadas a unidades de pronto atendimento da Vila Mariana, Vergueiro, Salvalus e São Paulo.

Explosão e correria antes do almoço