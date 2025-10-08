Gás de restaurante com cardápio assinado por Fogaça explode

Parte do restaurante Jamile, cujo cardápio é assinado pelo chef Henrique Fogaça, desabou no início da tarde desta quarta-feira (8) após explosão de gás na Rua 13 de Maio, região da Bela Vista, no Centro de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos seis pessoas ficaram soterradas, cinco delas foram resgatadas, e uma continua sob os escombros em estado grave, informou o G1.
Leia mais: Paola Carosella deixa no ar suposto affair com Henrique Fogaça
De acordo com a corporação, a vítima que continua soterrada ficou inconsciente e sofreu parada cardiorrespiratória. As outras cinco, que apresentavam escoriações e dores nas costas, foram levadas para hospitais da região. Quatro delas foram encaminhadas a unidades de pronto atendimento da Vila Mariana, Vergueiro, Salvalus e São Paulo.
Explosão e correria antes do almoço
O desabamento aconteceu pouco antes do horário de almoço, no mezanino, espaço reservado apenas a funcionários. Segundo relatos de trabalhadores, nenhum cliente estava no local no momento da explosão.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Defesa Civil e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estão no local. O helicóptero Águia também foi acionado para auxiliar nos resgates.
Chef acompanha situação
O restaurante Jamile tem um cardápio assinado pelo jurado do programa MasterChef Brasil, da Band. A casa fica no bairro do Bixiga, conhecido por sua tradição gastronômica e cantinas italianas.
A assessoria do restaurante informou que foi pega de surpresa com o desabamento e deve divulgar um comunicado oficial nas próximas horas.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou ao G1 o acionamento dos bombeiros e destacou que sete viaturas estão empenhadas na operação de resgate. As causas da explosão e do desabamento serão investigadas.