Rodrygo celebra retorno: 'pronto para entregar o meu melhor'

Após um período longe da Seleção Brasileira, Rodrygo voltou a vestir a camisa amarelinha com a sensação de amadurecimento e prontidão. O atacante, de 24 anos, afirmou que o tempo fora do grupo serviu para refletir, reorganizar a mente e se preparar para apresentar sua “melhor versão”.

“Parecia uma eternidade longe da Seleção. Foi um tempo difícil, mas necessário para esfriar a cabeça e crescer. Hoje me sinto pronto para entregar o meu melhor”, disse o jogador em entrevista coletiva nesta terça-feira (7).

A nova convocação marca também o reencontro com Carlo Ancelotti, técnico com quem o paulista de Osasco conquistou títulos de peso pelo Real Madrid, incluindo o Campeonato Espanhol e a Champions League. Rodrygo destacou o papel do treinador em sua evolução e comemorou a oportunidade de voltar a trabalhar com ele.