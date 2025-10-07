Técnico do Palmeiras é favorito da CBF para seleção brasileira

Lucas Andrade, técnico do Palmeiras sub-20, é visto internamente na CBF como um dos principais nomes a assumir a vaga deixada por Ramon Menezes, demitido após a eliminação no Mundial da categoria.

Lucas é bicampeão do Brasileiro sub-20 (2024 e 2025), e o alviverde não pensa em perdê-lo de forma alguma neste momento: ele, inclusive, recusou recentemente convites para comandar equipes profissionais.

O técnico está em sua segunda passagem pelo Palmeiras -a primeira ocorreu entre 2016 e 2020, como técnico tanto do sub-14 quanto do sub-15. O profissional retornou ao clube em 2021, como auxiliar do sub-20, e assumiu o comando da equipe em 2023, após a saída de Paulo Victor Gomes para o América-MEX.