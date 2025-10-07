Senado aprova transferência da capital do Brasil em novembro

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (7), a transferência da capital federal de Brasília para Belém, no Pará, durante o período da COP30, a conferência de clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

O período da mudança vai de 11 a 21 de novembro. A proposta agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto foi relatado pelo senador Jader Barbalho (MDB-PA), que é pai do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), onde acontecerá a COP30.