Bolão de Nova Lima (MG) leva R$ 17,9 milhões da Mega-Sena

Um bolão com seis cotistas vendido na lotérica Leão da Sorte, na cidade de Nova Lima (MG) foi o ganhador do concurso 2924 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (7). Segundo a Caixa Econômica Federal, os cotistas dividirão o prêmio principal de R$ 17.924.306,91.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54.

Houve 24 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 70.623,98. Outras 2.134 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.309,23.