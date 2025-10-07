Bolão de Nova Lima (MG) leva R$ 17,9 milhões da Mega-Sena
| Tempo de leitura: 1 min
Um bolão com seis cotistas vendido na lotérica Leão da Sorte, na cidade de Nova Lima (MG) foi o ganhador do concurso 2924 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (7). Segundo a Caixa Econômica Federal, os cotistas dividirão o prêmio principal de R$ 17.924.306,91.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54.
Houve 24 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 70.623,98. Outras 2.134 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.309,23.
Para o próximo concurso (2925), a ser sorteado na quinta (9), quem acertar os seis números pode ganhar o prêmio de R$ 21 milhões.
O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.