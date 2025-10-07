John comemora 1ª convocação e diz viver um 'sonho realizado'

O goleiro John, atualmente no Nottingham Forest, vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Aos 29 anos, o paulista de Diadema foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira e afirmou ainda estar assimilando a conquista.

Em entrevista à CBF TV, o arqueiro contou que recebeu a notícia dentro do ônibus do clube inglês, a caminho de uma partida contra o Newcastle. Ao ver a mensagem do supervisor de seleções Sérgio Dimas, pensou que se tratava de uma brincadeira - mas logo a surpresa se confirmou, e a comemoração foi imediata.

Integrando o grupo que enfrentará Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa de outubro, John destacou o privilégio de trabalhar com Carlo Ancelotti e o ídolo Taffarel. “Estar aqui é um sonho. Estou cercado de grandes profissionais e quero aproveitar cada minuto”, disse o goleiro.