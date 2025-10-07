John comemora 1ª convocação e diz viver um 'sonho realizado'

O goleiro John, atualmente no Nottingham Forest, vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Aos 29 anos, o paulista de Diadema foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira e afirmou ainda estar assimilando a conquista.
Em entrevista à CBF TV, o arqueiro contou que recebeu a notícia dentro do ônibus do clube inglês, a caminho de uma partida contra o Newcastle. Ao ver a mensagem do supervisor de seleções Sérgio Dimas, pensou que se tratava de uma brincadeira - mas logo a surpresa se confirmou, e a comemoração foi imediata.
Integrando o grupo que enfrentará Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa de outubro, John destacou o privilégio de trabalhar com Carlo Ancelotti e o ídolo Taffarel. “Estar aqui é um sonho. Estou cercado de grandes profissionais e quero aproveitar cada minuto”, disse o goleiro.
A convocação coroa uma trajetória de paciência e amadurecimento. Revelado pelo Santos, John passou anos à espera de uma sequência como titular. Depois de empréstimos e atuações pontuais, destacou-se em 2020, quando ganhou espaço na equipe e chegou à final da Libertadores. Em seguida, acumulou passagens por Internacional e Valladolid antes de viver sua melhor fase no Botafogo, onde conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2024.
Com a carreira consolidada na Europa e o reconhecimento nacional, o goleiro afirma que o sucesso é fruto da perseverança. “Foram anos de espera, de aprendizado. Tudo o que vivi serviu para me tornar mais forte e preparado para esse momento”, afirmou.
John deve estar à disposição para os amistosos contra os sul-coreanos nesta sexta (10) e diante dos japoneses na próxima terça-feira (14).