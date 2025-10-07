Bebidas enlatadas têm menor risco de adulteração com metanol

O Brasil registrou, até esta terça-feira (7), 17 casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. As vítimas relataram sintomas depois do consumo de destilados, vendidos em garrafas de vidro.

Esses tipos de bebidas e de embalagens têm sido alvo de apreensões da polícia em bares suspeitos e fábricas clandestinas. A Polícia Civil chegou a apreender mais de 100 mil garrafas em São Paulo em um único local, nesta terça.

Bebidas enlatadas, por outro lado, ainda não apareceram relacionadas a nenhuma das confirmações -com a ressalva de que não foram divulgados os produtos consumidos antes dos sintomas em todos os casos.