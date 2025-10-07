07 de outubro de 2025
POLÊMICA

CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do SP

Por Valentin Furlan | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/SPFC Play
Árbitros entenderam que Allan, do Palmeiras, escorregou ao derrubar Tapia, do São Paulo, dentro da área
A pedido do São Paulo, a CBF enviou um ofício à Fifa pedindo autorização para tornar públicos os áudios do VAR do Choque-Rei.

A diretoria tricolor tem concentrado esforços nos bastidores pela publicação dos áudios e até "ignorou" a nota oficial e provocações do Palmeiras na tarde desta segunda-feira (06). Diretor executivo de futebol, Rui Costa participou de uma reunião online com a confederação e teve acesso à íntegra dos áudios.

No lance que mais tem gerado reclamação por são-paulinos, um pênalti de Allan em Gonzalo Tapia no início do segundo tempo, Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitros de campo e VAR, respectivamente, entenderam que o palmeirense escorregou ao derrubar o chileno dentro da área, e a revisão no monitor não foi indicada.

Presidente do São Paulo, Julio Casares ligou para Samir Xaud, presidente da CBF, e Rodrigo Cintra, coordenador-geral da Comissão de arbitragem da CBF, e ouviu admissão pelos erros na derrota por 3 a 2 no Morumbis. São esses reconhecimentos que dão tom à atuação forte do clube nos bastidores.

A CBF precisa da autorização da Fifa para publicar os áudios do VAR, pois a ida de Abatti Abel ao monitor não foi requisitada em nenhum momento por Estevam da Silva. O São Paulo pressionou a entidade entre segunda e terça-feira e ouviu uma promessa de envio de ofício à entidade máxima do futebol.

