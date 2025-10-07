CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do SP

A pedido do São Paulo, a CBF enviou um ofício à Fifa pedindo autorização para tornar públicos os áudios do VAR do Choque-Rei.

A diretoria tricolor tem concentrado esforços nos bastidores pela publicação dos áudios e até "ignorou" a nota oficial e provocações do Palmeiras na tarde desta segunda-feira (06). Diretor executivo de futebol, Rui Costa participou de uma reunião online com a confederação e teve acesso à íntegra dos áudios.

No lance que mais tem gerado reclamação por são-paulinos, um pênalti de Allan em Gonzalo Tapia no início do segundo tempo, Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitros de campo e VAR, respectivamente, entenderam que o palmeirense escorregou ao derrubar o chileno dentro da área, e a revisão no monitor não foi indicada.