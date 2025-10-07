Gatos 'banco de sangue' eram anestesiados em local sem estrutura

Os gatos que foram encontrados desacordados numa casa de Monte Alto, no interior paulista, eram anestesiados para a coleta de sangue num local sem estrutura, aponta o registro policial. Os envolvidos responderão por praticarem suposto ato de abuso contra animais.

Três pessoas foram presas na noite de sábado (4) na cidade da região metropolitana de Ribeirão Preto, sob a suspeita de fazerem parte de um esquema de venda ilegal de sangue de gatos. Um deles, um estudante de medicina veterinária, permaneceu detido preventivamente após audiência de custódia, no domingo (5).

No registro da ocorrência policial que resultou nas prisões, é citado que os animais foram submetidos a anestesia geral sem monitoramento e sem a presença de um médico veterinário. Além disso, o documento aponta que as condições da casa eram insalubres e que o ambiente era inadequado para o procedimento de coleta de material sanguíneo.