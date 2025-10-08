08 de outubro de 2025
Policial multa a própria esposa por não usar cinto de segurança

Reprodução/Focalize Quiri
O agente, que não teve o nome divulgado, explicou que apenas cumpria a lei.
Um policial pegou a esposa de surpresa ao multá-la por dirigir sem cinto de segurança. Ao ser autuada, a mulher reagiu entre a indignação e a piada: “Vou pagar com o seu dinheiro!”.

O agente, que não teve o nome divulgado, explicou que só estava cumprindo a lei, mesmo dentro de casa. A cena gerou um debate humorado na internet entre quem elogiou a atitude do policial pela firmeza e quem achou a situação exagerada.

Segundo a página Focalize Quiri, que não informou data nem local do fato, a cena rendeu risadas e comentários sobre o “rigor da lei” quando o fiscal e a pessoa multada moram sob o mesmo teto.

