Homem esfaqueia esposa doente para 'acabar com sofrimento' dela

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa doente a facadas em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado sentado na calçada, sujo de sangue, e afirmou aos policiais que “acabou com o sofrimento” da mulher.
O crime aconteceu no domingo (5) à noite. Ainda conforme a PM, o suspeito saiu de casa após o assassinato e contou o que fez a uma vizinha, que acionou a polícia. Ele parecia estar sob efeito de álcool ou drogas quando foi preso.
A vítima, Cléria Rosa de Moraes, de 49 anos, foi encontrada morta pela polícia dentro do imóvle. O homem foi levado à delegacia e está à disposição da Justiça.
Em nota, a Procuradoria da Mulher de Quirinópolis lamentou a morte e classificou o caso como feminicídio. O texto destacou que Cléria era querida na comunidade e enfrentava problemas de saúde quando foi atacada pelo marido.
*Com informações do Metrópoles