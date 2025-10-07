Homem esfaqueia esposa doente para 'acabar com sofrimento' dela

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa doente a facadas em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado sentado na calçada, sujo de sangue, e afirmou aos policiais que “acabou com o sofrimento” da mulher.

O crime aconteceu no domingo (5) à noite. Ainda conforme a PM, o suspeito saiu de casa após o assassinato e contou o que fez a uma vizinha, que acionou a polícia. Ele parecia estar sob efeito de álcool ou drogas quando foi preso.