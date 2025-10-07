Adolescente com carro do pai atropela menino e foge; VÍDEO

Um adolescente de 15 anos atropelou uma criança de cinco e fugiu sem prestar socorro, no sábado (4), na Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, zona leste de São Paulo. O garoto dirigia o carro do próprio pai, segundo informações do SBT News.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o rapaz usava o veículo com autorização do pai, de 55 anos, que admitiu ter emprestado o carro ao filho. Após o atropelamento, o jovem fugiu e moradores iniciaram uma confusão no local.