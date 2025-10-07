Morre José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade

A morte foi anunciada no perfil do escritor e também da instituição. As causas da morte não foram divulgadas.

José de Paiva Netto, escritor, jornalista e presidente da LBV (Legião da Boa Vontade), morreu nesta terça-feira (7) aos 84 anos, no Rio de Janeiro.

"Com profundo respeito e gratidão comunicamos que retornou à Grande Pátria Espiritual, o jornalista, radialista, escritor, presidente das Instituições da Boa Vontade, nosso querido Irmão Paiva, nesta terça-feira, 7 de outubro ?uma data tão importante e simbólica para as IBVs: os 52 anos da Proclamação da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo", traz a publicação.

"São 84 anos de vida terrena, dos quais 69 foram consagrados, incansavelmente, dia e noite, a consolidar e a expandir suas pioneiras teses ecumênicas e as obras que ele tanto ama: as Instituições da Boa Vontade de Deus", complementa.

Paiva Netto nasceu na capital carioca em 2 de março de 1941 e deixa a esposa, Lucimara Augusta, e os filhos Franklin (já falecido), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, além de netos e bisneto.