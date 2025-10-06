Marília (SP) investiga morte de bebê por suspeita de sarampo

A Secretaria Municipal da Saúde de Marília, no interior de São Paulo, investiga a morte de uma bebê, de cerca de um ano, por suspeita de sarampo. A possibilidade de o óbito ter sido causado por arboviroses ou meningite também não é descartada. No total, o município investiga 40 casos por suspeita de sarampo.

Em nota, a Prefeitura de Marília afirmou que todas as unidades de saúde estão abastecidas e prontas para atender a população. A cobertura vacinal atual é de 86,7% para a primeira dose (sarampo, caxumba e rubéola) e 73,48% para a segunda (tetraviral, que inclui varicela). A meta almejada é de 95%.

A Secretaria da Educação de Marília disse que suspendeu as aulas nesta segunda-feira (6) na sala onde o bebê que morreu estudava. O objetivo é prevenir os demais colegas de classe. As atividades retornarão na terça-feira (7). O restante da escola funciona normalmente.