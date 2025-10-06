Palmeiras supera 60% de chance de título; Santos em alerta

O Palmeiras é o novo líder do Brasileiro e chegou a 60,6% de chance de levantar a taça. Do outro lado, o Santos amargou a primeira derrota com Vojvoda e tem 30,1% de risco de rebaixamento. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Chance de título

O Palmeiras virou o "líder isolado", enquanto o Flamengo viu suas chances despencarem para 31,5%. Neste domingo (5), o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, manteve os mesmos 55 pontos do Alviverde, mas com uma vitória a menos.

Já o Cruzeiro, que empatou com o lanterna Sport, tem 7,4% de probabilidade de ser campeão. O time mineiro tem 52 pontos, mas dois jogos a mais do que o Palmeiras, e um a mais em relação ao Flamengo.