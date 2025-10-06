Palmeiras supera 60% de chance de título; Santos em alerta
O Palmeiras é o novo líder do Brasileiro e chegou a 60,6% de chance de levantar a taça. Do outro lado, o Santos amargou a primeira derrota com Vojvoda e tem 30,1% de risco de rebaixamento. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Chance de título
O Palmeiras virou o "líder isolado", enquanto o Flamengo viu suas chances despencarem para 31,5%. Neste domingo (5), o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa, manteve os mesmos 55 pontos do Alviverde, mas com uma vitória a menos.
Já o Cruzeiro, que empatou com o lanterna Sport, tem 7,4% de probabilidade de ser campeão. O time mineiro tem 52 pontos, mas dois jogos a mais do que o Palmeiras, e um a mais em relação ao Flamengo.
Outros times com chances matemáticas de ser campeão: Bahia, Mirassol, Botafogo, Fluminense e São Paulo.
Probabilidade de título
1- Palmeiras - 60,6%
2- Flamengo - 31,5%
3- Cruzeiro - 7,4%
4- Bahia - 0,26%
5- Mirassol - 0,16%
6- Botafogo - 0,035%
7- Fluminense - 0,033%
8- São Paulo - 0,001%
Risco de rebaixamento
Do outro lado da tabela, o Sport é o time com maior risco de queda, com 97,3%. O clube é o lanterna do Brasileiro vem de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.
O Santos é o quinto com maior probabilidade de terminar o campeonato no Z4, com 30,1%. Juventude, Vitória e Fortaleza possuem risco maior que o Alvinegro Praiano.
Até o momento, apenas cinco times não têm mais risco de queda para a Série B: Bahia, Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.
Probabilidade de rebaixamento
1- Sport - 97,3%
2- Juventude - 81,3%
3- Vitória - 77,6%
4- Fortaleza - 71,5%
5- Santos - 30,1%
6- Atlético-MG - 13,7%
7- Grêmio - 7,2%
8- Internacional - 7%
9- Corinthians - 5,7%
10- Vasco - 5%
11- Ceará - 2,3%
12- Red Bull Bragantino - 1,1%
13- São Paulo - 0,26%
14- Fluminense - 0,053%
15- Botafogo - 0,001%
A tabela do Brasileiro
1- Palmeiras - 55 pontos (25 jogos)
2- Flamengo - 55 pontos (26 jogos)
3- Cruzeiro - 52 pontos (27 jogos)
4- Botafogo - 43 pontos (27 jogos)
5- Bahia - 43 pontos (26 jogos)
6- Mirassol - 43 pontos (26 jogos)
7- Fluminense - 38 pontos (25 jogos)
8- São Paulo - 38 pontos (27 jogos)
9- Red Bull Bragantino - 36 pontos (27 jogos)
10- Ceará - 34 pontos (26 jogos)
11- Vasco - 33 pontos (27 jogos)
12- Corinthians - 33 pontos (27 jogos)
13- Grêmio - 33 pontos (27 jogos)
14- Internacional - 32 pontos (26 jogos)
15- Atlético-MG - 29 pontos (25 jogos)
16- Santos - 28 pontos (26 jogos)
17- Vitória - 25 pontos (27 jogos)
18- Fortaleza - 24 pontos (26 jogos)
19- Juventude - 23 pontos (26 jogos)
20- Sport - 16 pontos (25 jogos)