Vou me preocupar quando falsificarem a Coca-Cola, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse em coletiva sobre casos de intoxicação por metanol que as falsificações de bebidas abrangem marcas famosas, e afirmou, em tom de brincadeira, que vai ficar preocupado quando elas atingirem a Coca-Cola.

"Não vou me aventurar aqui nessa área [de bebidas alcoólicas], que não é minha praia, está certo? No dia em que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar", disse, acrescentando que consome a normal e não a zero.

A declaração foi dada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ao lado do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. O governador destacou que os principais fabricantes de bebidas do país demonstraram disposição para colaborar nas ações de combate à falsificação e à contaminação de bebidas alcoólicas.