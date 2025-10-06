'Calmos e felizes', posta Leila após vitória do Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, optou por não entrar no tema de arbitragem um dia após a vitória do alviverde sobre o São Paulo, em jogo ocorrido neste domingo (5) pelo Brasileiro que contou com polêmicas envolvendo Ramon Abatti Abel.

A mandatária apareceu nas instalações do Palmeiras em um post publicado em seu Instagram. Na imagem, ela está apoiada em um gol em dimensões reduzidas - utilizado, geralmente, em atividades internas dos atletas.

"Estamos calmos e felizes", escreveu Leila na legenda da foto, dando ênfase na palavra "calmos" ao usar letras maiúsculas.