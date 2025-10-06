'Calmos e felizes', posta Leila após vitória do Palmeiras
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, optou por não entrar no tema de arbitragem um dia após a vitória do alviverde sobre o São Paulo, em jogo ocorrido neste domingo (5) pelo Brasileiro que contou com polêmicas envolvendo Ramon Abatti Abel.
A mandatária apareceu nas instalações do Palmeiras em um post publicado em seu Instagram. Na imagem, ela está apoiada em um gol em dimensões reduzidas - utilizado, geralmente, em atividades internas dos atletas.
"Estamos calmos e felizes", escreveu Leila na legenda da foto, dando ênfase na palavra "calmos" ao usar letras maiúsculas.
Ela ainda exaltou a "vitória gigante" do Palmeiras no Choque-Rei e lembrou os torcedores sobre o próximo compromisso do clube, no sábado, contra o Juventude, no sábado.
Nota do clube
Em meio ao post de Leila, o Palmeiras divulgou uma nota oficial sobre as reclamações diante da arbitragem de Ramon Abatti Abel no clássico envolvendo as equipes paulistas.
O clube sinalizou "hipocrisia" do São Paulo ao não abordar outras decisões do juiz e cravou que alguns clubes têm "intuito de instaurar o caos" diante do que considera uma "pressão descomunal" sobre os árbitros.
O jogo
O clássico entre São Paulo e Palmeiras, disputado neste domingo, 5, no Morumbis, terminou com uma virada espetacular do Verdão por 3 a 2. O Tricolor chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Luciano, aos 14 minutos, e Tapia, aos 33. Mas, na etapa final, o Palmeiras reagiu com força: Vitor Roque descontou aos 24 minutos, Flaco López empatou logo em seguida, aos 28, e Ramón Sosa decretou a virada aos 43, silenciando o estádio.
Com o resultado, o Palmeiras chegou a 55 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo pelo critério de vitórias. Já o São Paulo, que estacionou nos 38 pontos, segue em oitavo lugar e perdeu a oportunidade de se aproximar do grupo que briga por vaga direta na Libertadores.