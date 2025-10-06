06 de outubro de 2025
CÁRCERE PRIVADO

Mulher é resgatada após deixar bilhete em papel higiênico em SC

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Bilhete deixado por mulher em banheiro de posto de gasolina
Bilhete deixado por mulher em banheiro de posto de gasolina

Uma mulher de 34 anos em cárcere privado foi resgatada na noite de sexta-feira (3) após conseguir pedir ajuda em um bilhete escrito em papel higiênico, encontrado no banheiro de um posto de gasolina em Gaspar (SC). A denúncia partiu de um funcionário que encontrou o pedido de socorro.

A vítima contou à polícia que sofreu violência física e sexual, e que o suspeito ameaçou divulgar um vídeo íntimo sem permissão se ela tentasse encerrar o relacionamento. O companheiro da mulher, um homem de 29 anos, foi preso em flagrante. A defesa do suspeito não foi localizada.

Segundo a polícia, a mulher relatou que estava separada dele havia seis meses, mas ambos optaram por reatar no dia 30 de setembro. Ela já havia solicitado medida protetiva anteriormente contra ele.

Em depoimento, a mulher disse que o companheiro exigiu que ela desbloqueasse o celular quando retornou para casa. Diante da negativa, ele quebrou o aparelho, a agrediu fisicamente e fez ameaças de morte.

A vítima relatou ainda ter sido agredida em outras três ocasiões desde então e forçada a manter relações sexuais sob ameaça.

"Ela também relatou que o suspeito gravou um vídeo íntimo sem seu consentimento e ameaçou divulgar o conteúdo em redes sociais e grupos de WhatsApp caso ela tentasse deixá-lo", disse a PM catarinense em nota.

Na sexta-feira, a mulher conseguiu convencer o companheiro a ir até uma loja de conveniências para comprar cigarros e, durante a ida ao banheiro, deixou o bilhete com seu endereço escrito e a frase "Estou cárcere privado 190", em referência ao número de telefone da Polícia Militar.

Quando a polícia chegou ao endereço, o homem se recusou a abrir a porta e agiu de maneira nervosa. Os policiais forçaram a entrada e encontraram a vítima com ferimentos no pescoço, rosto e seios.

Segundo a Polícia Militar, há 44 boletins de ocorrência registrados contra ele. O teor dos boletins prévios não foi informado.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que o caso foi atendido na Central de Plantão Policial de Blumenau, e o suspeito foi preso preventivamente (por prazo indeterminado).

