Mulher é resgatada após deixar bilhete em papel higiênico em SC

Uma mulher de 34 anos em cárcere privado foi resgatada na noite de sexta-feira (3) após conseguir pedir ajuda em um bilhete escrito em papel higiênico, encontrado no banheiro de um posto de gasolina em Gaspar (SC). A denúncia partiu de um funcionário que encontrou o pedido de socorro.

A vítima contou à polícia que sofreu violência física e sexual, e que o suspeito ameaçou divulgar um vídeo íntimo sem permissão se ela tentasse encerrar o relacionamento. O companheiro da mulher, um homem de 29 anos, foi preso em flagrante. A defesa do suspeito não foi localizada.

Segundo a polícia, a mulher relatou que estava separada dele havia seis meses, mas ambos optaram por reatar no dia 30 de setembro. Ela já havia solicitado medida protetiva anteriormente contra ele.