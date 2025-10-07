Corpo de mulher é encontrado queimando em estrada rural no PR

O corpo de uma mulher foi encontrado em chamas numa estrada rural de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Segundo a TV Fazenda, um guarda civil municipal se referiu ao crime como "cruel".
Uma pessoa que passava pela região de Paço Amarelo viu o corpo queimando e acionou a GCM. Quando os agentes chegaram, a vítima estava morta, ainda em meio ao fogo.
A GCM informou que, na perícia, nenhum projétil ou cápsula foi encontrado, e ainda não há confirmação se a vítima estava viva quando foi incendiada.
A Polícia Civil investiga o caso para identificar a mulher e descobrir quem cometeu o crime. O corpo foi encontrado na manhã de 13 de setembro.