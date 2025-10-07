Dois anos e 15 quilos: criança no Acre sente fome o tempo todo

Diagnosticada há um mês com a síndrome de Prader-Willi, a pequena Melinda Paulo Lima Machado, de dois anos, vive com uma fome que nunca passa. A condição, rara e sem cura, causa compulsão alimentar e exige acompanhamento médico por toda a vida, segundo apuração do G1.

A família da menina, natural de Rio Branco (AC), se mudou para Florianópolis (SC) em busca de tratamento. Melinda nasceu com hipotonia: fraqueza muscular que dificulta o desenvolvimento, e só recentemente recebeu o diagnóstico da síndrome, que afeta uma em cada 15 mil pessoas no mundo. No Acre, há apenas dois casos confirmados.