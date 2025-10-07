07 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SÍNDROME RARA

Dois anos e 15 quilos: criança no Acre sente fome o tempo todo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Síndrome afeta uma em cada 15 mil pessoas no mundo. No Acre, há apenas dois casos confirmados.
Síndrome afeta uma em cada 15 mil pessoas no mundo. No Acre, há apenas dois casos confirmados.

Diagnosticada há um mês com a síndrome de Prader-Willi, a pequena Melinda Paulo Lima Machado, de dois anos, vive com uma fome que nunca passa. A condição, rara e sem cura, causa compulsão alimentar e exige acompanhamento médico por toda a vida, segundo apuração do G1.

Leia mais: Filha de Junior Lima é diagnosticada com síndrome rara; VÍDEO

A família da menina, natural de Rio Branco (AC), se mudou para Florianópolis (SC) em busca de tratamento. Melinda nasceu com hipotonia: fraqueza muscular que dificulta o desenvolvimento, e só recentemente recebeu o diagnóstico da síndrome, que afeta uma em cada 15 mil pessoas no mundo. No Acre, há apenas dois casos confirmados.

Os pais, Darlene e Luan Machado, perceberam os sinais no primeiro ano de vida, quando a filha não conseguia mamar nem sustentar o corpo. “Ela sempre foi molinha e demorava para atingir os marcos do desenvolvimento”, contou a mãe.

A menina pesa 15 quilos e precisa seguir uma dieta rigorosa. “Quem tem essa síndrome nasce sem sentir saciedade. São crianças que comem, comem e continuam com fome”, explicou Darlene. A rotina da família mudou completamente: Melinda precisa de endocrinologista, nutricionista, fisioterapia e acompanhamento psicológico constante.

Para ajudar no crescimento e controle dos sintomas, os pais tentam obter pelo SUS um hormônio essencial para o tratamento. O remédio pode custar de R$ 2 mil a R$ 8 mil por mês, e a família organiza rifas para arcar com as despesas médicas.

Segundo a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi, o diagnóstico precoce é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e evitar complicações graves, como obesidade severa e diabetes.

Comentários

Comentários