DUPLO HOMICÍDIO

VÍDEO mostra casal morto a tiros após grito de 'eu te amo'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais via @fofocalizeioffc/Instagram
Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois foram surpreendidos por dois homens encapuzados.
O casal Igor Martins de Melo e Maria Eduarda Nascimento foi executado a tiros enquanto caminhava por uma rua no Setor Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois foram surpreendidos por dois homens encapuzados e atingidos por pelo menos cinco disparos.

Leia mais: Casal toma pauladas durante 'tribunal do crime'; VÍDEO

Segundo o Metrópoles, Igor morreu na hora. Maria Eduarda ainda tentou reagir e, ao ver o namorado caído, gritou “eu te amo” antes de ser atingida e também morrer no local. Testemunhas ouviram os disparos e relataram que os assassinos fugiram logo após o ataque.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a tragédia. Uma prima revelou que a mãe da jovem pedia para ela terminar o relacionamento, mas Maria Eduarda insistia que “não conseguia deixar de amá-lo”. A parente contou também que a jovem até se afastou da família por causa do namoro.

A Polícia Civil de Goiás investiga o duplo homicídio e tenta identificar os autores e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

