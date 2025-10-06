VÍDEO mostra casal morto a tiros após grito de 'eu te amo'

O casal Igor Martins de Melo e Maria Eduarda Nascimento foi executado a tiros enquanto caminhava por uma rua no Setor Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois foram surpreendidos por dois homens encapuzados e atingidos por pelo menos cinco disparos.

Segundo o Metrópoles, Igor morreu na hora. Maria Eduarda ainda tentou reagir e, ao ver o namorado caído, gritou “eu te amo” antes de ser atingida e também morrer no local. Testemunhas ouviram os disparos e relataram que os assassinos fugiram logo após o ataque.