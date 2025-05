Casal toma pauladas durante 'tribunal do crime'; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal violentamente espancado durante o que seria um ‘tribunal do crime’. As imagens, de origem e data ainda não confirmadas, mostram o momento em que vários homens atacam as vítimas a pauladas. Os agressores justificam a atitude, dizendo que “talarico é sem ideia”.

A expressão, usada pelos criminosos, é um jargão popular que se refere a quem “furou o olho” de outro, geralmente relacionado a traições amorosas ou disputas territoriais.