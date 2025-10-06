Homem confessa ter estrangulado namorada de 20 anos e é preso

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, nesse domingo (5), um homem suspeito de matar a namorada por estrangulamento em Cariacica.

O corpo da estudante de arquitetura Júlia de Paula, de 20 anos, foi encontrado pela mãe por volta das 6h da manhã de ontem, com marcas de esganadura no pescoço. Júlia costumava trabalhar aos domingos em uma padaria, e uma funcionária ligou para a família após perceber que ela não havia comparecido ao expediente.