Homem é preso com explosivos em rodoviária do DF; VÍDEO

A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (06) um homem de 33 anos com dois explosivos na Rodoviária de Planaltina, no Distrito Federal.

O esquadrão antibombas da PMDF enterrou os explosivos no solo para realizar a detonação com segurança. O homem responsável por deixar os explosivos na rodoviária foi preso em flagrante, após denúncias sobre um indivíduo em atitude suspeita, aparentando nervosismo e carregando uma sacola preta.