CONTRA O TEMPO

Centenas continuam presas no Everest após nevasca; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Guardian News/Youtube
A nevasca surpreendeu cerca de mil turistas que faziam trilhas no vale tibetano que leva à face leste do Everest, no fim de semana.
Mais de 200 pessoas continuam presas nas encostas do lado tibetano do Monte Everest, enquanto equipes de resgate lutam contra a neve pesada e o frio intenso para chegar até elas, informou a BBC. Pelo menos 350 excursionistas já foram resgatados, mas a comunicação com os demais continua instável devido às condições extremas.

Leia mais: Atleta morre atingida por deslizamento em montanha

A nevasca surpreendeu cerca de mil turistas que faziam trilhas no vale tibetano que leva à face leste do Everest, no fim de semana. O mau tempo começou na sexta-feira (3) e se intensificou nos dias seguintes, cobrindo a região com camadas de neve de até um metro de espessura.

As autoridades chinesas mobilizaram bombeiros, voluntários e moradores locais para as buscas, usando até iaques para abrir caminho entre as montanhas. Segundo o governo, todos os excursionistas foram localizados, mas o resgate deve levar vários dias.

Um dos sobreviventes disse à BBC que precisou limpar a entrada da barraca a cada dez minutos para não ficar soterrado. Outro relatou ter temido “ser enterrado vivo” enquanto tentava dormir.

A tempestade também atingiu o Nepal, ao sul, provocando enchentes e deslizamentos que já deixaram ao menos 47 mortos.

