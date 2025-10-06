Centenas continuam presas no Everest após nevasca; VÍDEO

Mais de 200 pessoas continuam presas nas encostas do lado tibetano do Monte Everest, enquanto equipes de resgate lutam contra a neve pesada e o frio intenso para chegar até elas, informou a BBC. Pelo menos 350 excursionistas já foram resgatados, mas a comunicação com os demais continua instável devido às condições extremas.

Leia mais: Atleta morre atingida por deslizamento em montanha

A nevasca surpreendeu cerca de mil turistas que faziam trilhas no vale tibetano que leva à face leste do Everest, no fim de semana. O mau tempo começou na sexta-feira (3) e se intensificou nos dias seguintes, cobrindo a região com camadas de neve de até um metro de espessura.