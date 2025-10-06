Adolescente morre espancado por adultos em aldeia

Um adolescente de 16 anos morreu na manhã desse domingo (5) no Hospital da Vida, em Dourados (MS), após ser espancado por um grupo de pessoas na Aldeia Jaguapiru. Ele foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do Campo Grande News.

O garoto foi agredido durante a madrugada e sofreu fraturas nos dois braços e traumatismo craniano grave. Ele deu entrada no hospital por volta das 3h e morreu às 6h30.