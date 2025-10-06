06 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INVESTIGAÇÃO

Adolescente morre espancado por adultos em aldeia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PCMS
O garoto foi agredido durante a madrugada.
O garoto foi agredido durante a madrugada.

Um adolescente de 16 anos morreu na manhã desse domingo (5) no Hospital da Vida, em Dourados (MS), após ser espancado por um grupo de pessoas na Aldeia Jaguapiru. Ele foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do Campo Grande News.

Leia mais: Exposto por Marçal por não saber escrever, menino apanha; VÍDEO

O garoto foi agredido durante a madrugada e sofreu fraturas nos dois braços e traumatismo craniano grave. Ele deu entrada no hospital por volta das 3h e morreu às 6h30.

A Polícia Civil registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e investiga quem são os envolvidos no crime e a motivação da agressão. Os uspeitos são procurados.

Comentários

Comentários