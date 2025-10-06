'Banho' de veneno intoxica 12 bebês e 37 crianças no MS; VÍDEO

Agrotóxicos pulverizados sobre a lavoura de soja em Caarapó, a 274 km de Campo Grande (MS), provocou vômito, dor, diarreia e coceira nos moradores da comunidade indígena Guyraroká. Entre os 120 afetados estão 12 bebês, 37 crianças, quatro gestantes e seis idosos. As informações são do Campo Grande News.
Os guarani-kaiowá relatam que a intoxicação começa com dor de cabeça e no estômago e se agrava com os sintomas de envenenamento. “A gente não consegue plantar porque perde tudo o que a terra produz”, disse uma liderança da aldeia, que não se identificou por medo de retaliação.
Com as pulverizações frequentes, a comunidade perdeu a capacidade de produzir milho, mandioca, melancia, arroz e outros alimentos. A escola da aldeia fica a menos de dez metros da lavoura de soja.
Em julho, uma operação da Força Nacional e do Ibama, coordenada pelo Ministério Público Federal, apreendeu mais de 200 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai escondidos em área de mata nas terras indígenas.
A Terra Indígena Guyraroká foi declarada posse tradicional dos guarani-kaiowá em 2009, mas o STF anulou a decisão em 2014. Desde então, a comunidade aguarda julgamento de ação rescisória e cobra a demarcação definitiva, além de indenização por danos sofridos.