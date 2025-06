Estudo mostra presença de agrotóxicos na chuva em 3 cidades de SP

A pesquisa investigou a contaminação das águas pluviais em cidades com diferentes usos do solo. São Paulo, por exemplo, é um cenário mais urbanizado, onde a agricultura está em menor proporção.

"Se tivéssemos procurado em outras regiões, por exemplo, em Mato Grosso, que tem um extensivo de soja e milho, os agrotóxicos usados no manejo são diferentes. Mas a presença deles na atmosfera teria um perfil parecido com o que vimos no estado de São Paulo", afirma Montagner.

Em nota, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo diz que monitora o uso de agrotóxicos por meio do Programa Estadual do Uso de Agrotóxicos e Afins. A fiscalização abrange comércios, prestadores de serviço, armazéns, pontos de recebimento de embalagens vazias e propriedades rurais.