GCMs batem em homem por causa de aluguel atrasado; VÍDEO

Guardas Municipais de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, bateram num homem com cassetete na tarde de sábado (4) durante a cobrança de aluguel atrasado. O vídeo da agressão circula nas redes sociais. As informações são da Banda B.

Leia mais: GCM de São Paulo reage a assalto e é morto com a própria arma

Nas imagens, um dos guardas questiona: “Você não está pagando o aluguel, cara, você acha certo isso? Daí você ameaça o cara de morte? Vou te levar para a delegacia”. Ao perceber que um amigo da vítima filmava a cena, outro agente também o ameaçou: “Você está gravando? Vou te levar junto para a delegacia. Ele está morando na casa do senhor há dois meses e não pagou nada de aluguel”.