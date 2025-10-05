Marqueteiro do PL atendeu Malafaia e fez vídeo que pressiona STF

O publicitário Duda Lima, marqueteiro do PL que esteve à frente da campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, produziu em julho um vídeo a pedido do pastor Silas Malafaia com a mensagem de que o ex-presidente e seus apoiadores são alvos de perseguição injusta e que as tarifas impostas ao Brasil pelo presidente norte-americano Donald Trump só baixarão caso haja anistia aos bolsonaristas.

Para a Polícia Federal e a PGR (Procuradoria-Geral da República), Malafaia foi orientador de ações de coação e obstrução a autoridades promovidas por Jair e pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o objetivo de pressionar ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e parlamentares a aprovarem medidas de interesse do grupo bolsonarista, como a anistia do ex-presidente.

Duda Lima não é investigado pela PF no caso.