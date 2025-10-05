Empresário Alexandre Carvalho morre após queda em casa no Rio

O empresário Alexandre Carvalho, 58, morreu na última sexta-feira (3), no Rio de Janeiro, após uma semana de internação no Hospital Copa Star, em Copacabana. Ele havia sido hospitalizado depois de sofrer uma queda e bater a cabeça em sua casa, localizada no Jardim Botânico, na zona sul da cidade.

Carvalho era diretor do Grupo Urca Energia, holding que reúne diversas empresas do setor de energia limpa, e também acionista e presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C. Santos, concessionária portuguesa representante oficial da Mercedes-Benz. Reconhecido no meio empresarial pela atuação nas áreas de energia e mobilidade, ele completaria 59 anos na próxima terça (7).

A morte foi confirmada pela família e pelo hospital, que informou, em nota, não ter autorização para divulgar detalhes adicionais sobre o quadro clínico. "O hospital se solidariza com a família e amigos neste momento de dor", disse o Copa Star.