Sabesp compra controle da Emae paulistana por R$ 1,13 bilhão

A Sabesp fechou a compra do controle da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), de São Paulo, por R$ 1,13 bilhão. A operação envolve a aquisição de 70,1% do capital total da empresa e, segundo a companhia, reforça sua presença nos setores de saneamento e energia. O negócio foi dividido em duas partes: a Sabesp comprará 74,9% das ações ordinárias da Emae que pertenciam à Phoenix Água e Energia, por R$ 59,33 por ação, e 66,8% das ações preferenciais detidas pela Eletrobras, a R$ 32,07 por ação.

As transações ainda dependem de aprovação dos órgãos reguladores e de defesa da concorrência. O Fundo Phoenix, administrado pela gestora de investimentos Trustee DTVM e ligado ao empresário Nelson Tanure, havia arrematado a Emae em leilão em abril de 2024, numa transação de mais de R$ 1,04 bilhão, em disputa com a francesa EDF e a Matrix Energia.

Com a integração das operações, a Sabesp espera ampliar a segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo, por meio da gestão conjunta dos sistemas Guarapiranga e Billings, e fortalecer sua posição financeira com o portfólio de geração elétrica da Emae, que conta com contratos de longo prazo indexados à inflação.