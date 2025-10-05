Governo precisa agir com mais firmeza, cobra ativista de flotilha

O ativista Nicolas Calabrese, membro da delegação brasileira da flotilha Global Sumud, que foi interceptada por Israel na quarta-feira (1º) enquanto tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, pediu em entrevista à Folha de S. Paulo que o governo brasileiro adote uma postura mais firme para libertar os integrantes da missão detidos por Tel Aviv.

Calabrese, o primeiro dos 14 ativistas do grupo brasileiro a ser deportado, chegou a Milão neste sábado (4). Ele vive no Brasil há mais de dez anos, mas nasceu na Argentina e tem cidadania italiana por isso, sua passagem para a Turquia, a primeira parada após a saída da prisão, foi custeada pelo consulado da Itália em Israel, segundo a organização Adalah, que oferece assistência jurídica aos detidos. Os outros membros, 13 brasileiros, seguem detidos.

"É uma violação imensa do direito internacional que [os ativistas] continuem presos, sendo maltratados e sem a possibilidade de tomar banho, alimentar-se dignamente e sair da cela apenas para respirar ar fresco. Precisamos que o governo do Brasil, com a liderança que tem na ONU e em diversos espaços diplomáticos, tenha uma ação mais decidida para libertar todos os brasileiros e todos os tripulantes da Global Sumud Flotilha", diz à reportagem.