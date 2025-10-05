Ederson sofre lesão e John é convocado para amistosos da Seleção

O goleiro John, do Nottingham Forest, foi convocado neste domingo (5) por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão.

É a primeira convocação do arqueiro de 29 anos para a seleção principal. Ele foi chamado para o lugar de Ederson, que se lesionou durante treinamento do Fenerbahçe no sábado (4).

Bento, do Al Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians, são os nomes também chamados por Ancelotti para o gol do Brasil.